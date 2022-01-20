انفجار وتفحم سيارتين فجرا بقرية في الفيوم.. والمباحث تبحث الأسباب

أصوات انفجار هائلة أيقظت أهالي قرية هوارة عدلان، التابعة لمركز الفيوم، في ساعة مبكرة صباح اليوم الخميس، ما سبب حالة من الرعب والهلع بين الأهالي الذين هرعوا إلى الخارج ليروا مصدر الانفجار، ليتفاجئوا باشتعال النيران في سيارتين ملاكي متوقفتين بأحد الشوارع، وتنطلق منهما ألسنة اللهب بكثافة وترتفع لأعلى، فهرعوا على الفور لإطفائهما واستغاثا بشرطة النجدة وقوات المطافئ التي هرعت على الفور إلى مكان البلاغ، وسيطرت على الحريق قبل أن يمتد للعقارات السكنية المجاورة.

بلاغ باشتعال النيران في سيارتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيها بلاغ بنشوب حريق هائل في سيارتين ملاكي بقرية هوارة عدلان، وسماع دوي انفجار.

رجال المطافئ يسيطرون على الحريق

وعلى الفور، هرع رجال الحماية المدنية، ترافقهم قوة من مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث المركز، إلى محل الواقعة، وجرى السيطرة على الحريق الذي نشب في السيارتين، والتهمهما بالكامل حتى تفحمتا، وذلك قبل أن تمتد النيران إلى باقي المنازل والمحال التجارية المجاورة.

معاينة السيارتين لمعرفة سبب الحريق

وانتقل فريق من المعمل الجنائي إلى مكان الواقعة، حيث قام بفحص السيارتين، لتحديد أسباب الحريق، ومعرفة ما إذا كان قد نشب بسبب ماس كهربائي، أو وجود شبهة جنائية واشتعال النيران بفعل فاعل، فيما يكثف ضباط مركز شرطة الفيوم جهودهم، وجار تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لكشف غموض الحادث ومعرفة أسبابه.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحريق وظروفه وملابساته.