«المفوضية الليبية» تعلن تشكيل لجنة لمراجعة طلبات قبول المرشحين للرئاسة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المرشحين للانتخابات الرئاسية.

تشكيل لجنة لمراجعة ومتابعة طلبات قبول المرشحين

وأعلنت المفوضية، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، نص القرار، حيث جاء في 3 مواد، فالأولى نصت على ضرورة تشكيل لجنة من مختصين بإدارة العمليات لتولي مراجعة ومتابعة قوائم التزكية التي قدمها مرشحي الانتخابات الرئاسية الواردة أسماؤهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم 80 لسنة 2021.

وبحسب وكالة أنباء «نوفوستي» نصت المادة الثانية، على أن يقدم مدير إدارة العمليات اقتراح للائحة الإجرائية لعملية المتابعة والمراجعة، حيث تضم الوسائل والآليات والمدة الزمنية اللازمة لعملية المراجعة و جمع البيانات، التي يعتمدها مجلس المفوضية.

كما جاء في المادة الثالثة، أن اللجنة ترفع تقريرها إلى مجلس المفوضية، وذلك خلال المدة الزمنية التي اعتمدت في اللائحة الإجرائية، بالإضافة إلى أنها لديها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد دعا، الثلاثاء الماضي، إلى تحديد موعد حتمي لتنظيم الانتخابات الرئاسية بالبلاد، مطالبا من لجنة خارطة الطريق، سرعة التواصل وإجراء المحادثات مع النائب العام والمفوضية العليا للانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية، كما شدد على ضرورة تقديم تقرير لرئاسة المجلس في موعد أقصاه نهاية شهر يناير الجاري، بهدف تحديد مسار العملية الانتخابية.

خطوات إنجاز وتنظيم الانتخابات الرئاسية الليبية

وشرعت لجنة خارطة الطريق المشكّلة بقرار من مجلس النواب الليبي، في اتخاذ مجموعة من الخطوات، تهدف إلى بحث مسار العملية الانتخابية، بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي، حيث أعلنت أنها ستعقد مجموعة من اللقاءات، مع عدة أطراف لهذا الغرض.

وأوضحت اللجنة المشكلة في 22 ديسمبر الماضي، أن من المقرر إجراء مجموعة من اللقاءات مع الهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والأحزاب السياسية، والمجلسين، الأعلى للدولة، والرئاسي. مضيفة أنها ستُجري اجتماعات مع جميع الأطراف العسكرية والأمنية والسياسية والجهات ذات الصلة بملف الانتخابات، وذلك بهدف توسيع قاعدة المشاركة والاستماع إلى كل الآراء، حسب بيان صادر عنها بداية الشهر الجاري، نقلته شبكة قنوات «سكاي نيوز».