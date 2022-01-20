أجندة مراكز الإبداع الفني الأسبوع المقبل.. فعاليات مختلفة

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع خلال الفترة من 22 حتى 28 يناير 2022 كالتالي:

السبت 22 يناير:

- قبة الغوري : عروض فرقة التنورة التراثية، الساعة 7 مساء.

- قصر الأمير طاز: ورشة مدرسة الإنشاد الدينى والابتهال للمنشد محمود التهامى الساعة 1 ظهرا.

- قاعة سينما الهناجر: عروض أفلام «جمعية الفيلم»، 6 مساء.

- بيت المعمار المصري: ندوة «الناس والتراث.. 10 سنوات من صحافة التراث: كنوز من المعرفة والمدد»، أميرة النشوقاتي، 6 مساء.

- مركز طلعت حرب الثقافي: ورشة العزف بالألوان، موسيقي وفنون تشكيلية، 3 مساء.

الأحد 23 يناير:

- بيت الشعر العربي: ورشة شعراء جامعات مصر، 5 مساء.

- أمسية شعراء بمناسبة خمس سنوات على رحيل الشاعر سيد حجاب مع الشعراء محمد بغدادي، ونانسي إبراهيم، ومحمود الحلواني، ورجب الصاوي، 7 مساء.

- بيت السيحمي: فرقة النيل للآلات الشعبية، إخراج عبد الرحمن الشافعي، 7 مساء.

- بيت العيني: ورشة رسم إبداعي للعملات الورقية، رحمة محسن، 12 ظهرا.

- قبة الغوري: حفل الفنانة داليا عبد الوهاب، وفرقتها.

الاثنين 24 يناير:

- بيت العيني: جولة أثرية بالتعاون مع الوعي الأثري بعنوان «أهلاً بالإجازة»، بجامع الأزهر ومجموعة أبو الدهب، 10,30صباحا.

الثلاثاء 25 يناير:

- قصر الأمير طاز: ورشة إعداد الممثل والحكي وفنون المسرح، تدريب أحمد زكريا، 3 مساء.

- بيت العيني: ندوة بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري بعنوان «الآثار الإسلامية على العملات الورقية»، إضافة إلى ورشة خط عربي، 12 ظهرا.

- مركز الحرية للإبداع: بالتعاون مع بيت العائلة المصرية ندوة بعنوان «أسباب الإلحاد بين شباب الجامعات وسبل مواجهتها»، والمتحدثون الدكتور محمود الشال، كلية الآداب جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد علاء الدين كلية الزراعة الإسكندرية، والدكتور محمد عباس بكلية الدراسات الإسلامية للبنات، والدكتور سعيد السقعان وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، والقس بولس عوض الأمين المساعد لبيت العائلة المصرية، وتقديم الدكتور إبراهيم الجمل أمين عام بيت العائلة المصرية، 6.30 مساء.

الأربعاء 26 يناير:

- قبة الغوري: عروض فرقة التنورة التراثية، 7 مساء.

- مركز الحرية للإبداع: ورشة «اكوا» لتنمية الكتابة الإبداعية «كيف تكتب روايتك من الصفر؟»، وتقديم الدكتور محمد عبد الحميد خليفة لـ«أركان الرواية»، تقديم الدكتور سحر شريف والدكتور ندى يسري، 6.30 مساء.

- بيت العيني: ورشة كتابة إبداعية، وعرض حكي قصص بعنوان «هنا كان أجدادنا»، 11 صباحاً.

الخميس 27 يناير:

- قبة الغوري: عرض لفرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، 8 مساء.

الجمعة 28 يناير:

- بيت السحيمي: عرض للأراجوز وخيال الظل، 7 مساء.