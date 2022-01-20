بالأسماء.. إصابة 10 مواطنين في حادث تصادم سيارتين بمطروح

أصيب 10 مواطنين بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع سيارة ملاكي بمدينة العلمين الجديدة، في محافظة مطروح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين، منذ قليل، إلى مستشفى العلمين النموذجي، وهم: حسام محمد حسن، 24 عامًا، يعاني ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالساق اليمنى، وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد علي محمود، 21 عامًا، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم، وجمعة محمد أحمد، 38 عامًا، يعاني من كدمة في الوجه، وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمود سلامة محمد، 23 عامًا، يعاني من كدمة في الظهر واشتباه كسر في الساق اليمنى، وكدمات وسحجات بالجسم، وهشام محمد عبدالله، 24 عامًا، يعاني من كدمة في الوجه وكدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيب السيد محمد محمود، 41 عامًا، بجرح في الوجه وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد يسري صبحي، 22 عامًا، يعاني من اشتباه كسر في الساق اليمنى، وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد ناشد جمعة، 21 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، وبدر محمد حسن، 47 عامًا، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم، ومحمد يسري صبحي، 31 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وجارٍ تقديم الخدمات الطبية لهم من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الطوارئ، وعمل الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة.

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث، وتبين أنهم من العمال الذين يعملون بأحد المواقع في العلمين الجديدة، وجارٍ الفحص للتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.