قبول طلبات 55 فرصة عمل برواتب تصل لـ5000 جنيه بالوادي الجديد لمدة شهر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، فتح باب قبول طلبات 55 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5000 جنيه، فضلا عن توفير تأمين اجتماعي وطبي بمستشفيات خاصة وحكومية، وحوافز إنتاج، اعتبارا من بعد غد الأحد الموافق 23 يناير 2022 وحتى 22 فبراير المقبل، وذلك بمديرية القوى العاملة بالوادي الجديد في مركز الخارجة والداخلة، والفرافرة، وبلاط.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تم توفيرها للشباب من الجنسين في شركة مصر لتأمينات الحياة، في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وقال أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، إن الوظائف المطلوبة هي: 44 مسؤول تأمين، و11 مسؤول تأمين أول، في مركز الخارجة، والداخلة والفرافرة، وبلاط.

متطلبات التقديم

وأوضح مدير المديرية أنه على الراغبين في التقدم إحضار صورة من: «شهادة الميلاد، وشهادة المؤهل، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث إن وجدت»، والتوجه لجميع مكاتب العمل في مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط، اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 23 يناير 2022 وحتى 22 فبراير المقبل.