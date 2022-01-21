مصرع عامل وإصابة 3 في حادثين مروريين ببني سويف

لقي عامل مصرعه، وأصيب 3 آخرون في حادثي سير بمحافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، ونقل الجثة لمشرحة المستشفى ذاتها تحت تصرف الشرطة وجهات التحقيق.

وفاة عامل في حادث مروري ببني سويف

في الحادث الأول، لقي عامل مصرعه إثر انقلاب دراجته النارية أمام قرية البرج، التابعة لمركز ناصر، وقامت سيارة الإسعاف بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي.

وكان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من اللواء أسامة جمعة، مدير البحث الجنائي، بانقلاب دراجة نارية نتيجة السرعة، أمام قرية البرج بمركز ناصر، وتبين مصرع إسلام فارس كمال، 22 سنة، مقيم مركز ناصر بمحافظة بني سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة.

إصابة 3 في حادث تصادم دراجة نارية مع توك توك

وفي الحادث الثاني، تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا، بوقوع تصادم بين دراجة نارية و«توك توك» قرب مدخل قرية كوم أبو خلاد بطريق «بني سويف - ديمو»، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى، وتبين أن المصابين هم: طه أبو الخير محمد، 27 سنة، مصاب بكسر بالذراع والقدم اليسرى، وعبد الظاهر عشري عبد الظاهر، 32 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأبو سيف حسن عبد الظاهر، 32 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليسرى.