افتتاح مسجدين جديدين في القليوبية بتكلفة 7 ملايين جنيه

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، عن تشغيل مسجدين جديدين في القناطر الخيرية والخانكة في ظل حالة الحراك المتنامي وعمليات التشييد والبناء في كل شبرا بالمحافظة.

تفاصيل المساجد الجديدة

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، في بيان، أنه افتتح مسجدين جديدين بعد إحلالهما وتجديدهما بالكامل، متابعًا أن الافتتاحات تضمنت المسجد الشرقي بقرية البرادعة مركز القناطر الخيرية والذي أقيم على دورين بمساحة إجمالية بلغت 1000 متر تقريبا، كما بلغت التكلفة 7 ملايين جنيه ومسجد السلام بعزبة عنبة سرياقوس مركز الخانكة والذي أقيم أيضا على دورين بمساحة إجمالية 300 متر.

الأسرة والحفاظ عليها خطبة اليوم

وأضاف أبو السعود، أن خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم خلال الافتتاحات تناولت الأسرة وسبل الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن صلاح الأسرة هو صلاح المجتمع وبالتالي صلاح الوطن وتقدمه.

وتابع خلال الخطبة إلى أن القرآن الكريم تناول من خلال أسماء السور الإشارة إلى بعض كيانات ومكونات الأسرة ومن ذلك اسم سورة آل عمران وسورة النساء والطلاق والممتحنة والتحريم، موضحًا أن سورة المائدة والحجرات وهي من الأساس الذى يتواجد بمحيط الأسرة.

وحذرت الخطبة من قيام جماعات التطرف والضلال من التقليل من فكرة الأسرة والسخرية من كيانها وأهميتها عملا على دفع الشباب إلى عدم الاستماع إلى نصائح وتوجيهات الأسرة ليقع الشاب بعدها أسيراً وفريسة لتوجيهات أهل الشر والانحراف، لافتًا الذين أساءوا لفكرة الوطن ومحو قيمته ليس مستبعداً أن ينالوا من تدمير فكرة الأسرة وأهمية الحفاظ عليها.