محمد غانم: الري أصبح سريعا بعد تنظيف وتبطين المجاري المائية

قال الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن بعض المجاري المائية كان فيها اختناق وحشائش، ما كان يمثل إعاقة لوصول المياه إلى المحاصيل الزراعية، مؤكدا أن تلك الأزمة كانت تزعج المزارعين، وينتظرون أيام لمجرد ري الأراضي بالمياه، لكن بعد تنظيف وتبطين الترع أصبح الري سريعا، ويصل في وقت مناسب، وينتهي خلال يومين أو ثلاثة ري كل الأماكن الموجودة على الترع.

الموارد المائية محدودة

أضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة» الذي يعرض على فضائية «Extra News»، مساء اليوم الجمعة، أن الموارد المائية محدودة، وعدد السكان يتزايد، ما يهدد الموارد المائية، لافتا إلى أن وزارة الري تعمل على استخدام الموارد بحرص شديد، من أجل الاستفادة بها في جميع الوسائل الزراعية المختلفة.

تأهيل المساقي يقلل المفقود من المياه

أكد المتحدث باسم وزارة الري، أن تأهيل المساقي بمختلف المحافظات، واستخدام أنظمة ري حديثة، يؤدي إلى ترشيد استخدام للمياه، مبينا أن حماية المنشآت من السيول والأمطار الغزيرة، يساعد أيضا، على تجميع كميات المياه، واستخدامها مجددا في التجمعات البدوية، موضحا أن تلك الخطوة تعد استخداما جيدا لكل نقطة من مياه الأمطار والسيول.

عمليات تأهيل الترع تمت بشكل حضاري

أشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن الترع التي تم تأهيلها أصبح الجميع يخاف عليها، ويحافظ الناس عليها بشكل أكبر من الماضي، مضيفا أن الترع أصبحت أوسع، وفي نفس الوقت تكون هناك أراض على جانب الترع، مؤهلة كطرق تسمح بمرور السيارات بسهولة، وتخدم تحركات المواطنين والمزارعين، ما يضفي مظهرا عاما حضاريا وجميلا.