بالورقة والقلم.. احسب مرتبك بعد الزيادات الأخيرة وهذا موعد التطبيق

ثمن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

وقال «البدوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه وفقا للقانون فإن احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين المستحقة فى أول يوليو 2022 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30 يونيه 2022 .

قيمة العلاوة المحددة

وأضاف «البدوي» أن العلاوة التي سيتم صرفها ستكون بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وهي جزءً من الأجر الوظيفى للموظف، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2022، لافتا إلى أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وكذلك وحدات الإدارة المحلية.

وحول كيفية احتساب الراتب بعد الزيادات الأخيرة، قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومى للأجور، إنه سيتم احتساب الحافز الاضافي الشهري وفقا للدرجة الوظيفية بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

وعن الحد الأدنى للزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، أكد «البدوي» أنه وفقا للعلاوة الدورية أو الخاصة، فإن الحافز الإضافى يبلغ 275 جنيهًا للدرجة السادسة و618 جنيهًا للدرجة الممتازة.

منح للعاملين بالدولة أول يوليو 2022

ولفت مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2022، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيه 2022 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتكون جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2022.