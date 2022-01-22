«اديني حب» لمي فاروق تتخطى الـ 100 ألف مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحها

بعد ترقب وانتظار، طرحت شركة إنتاج أغنية النجمة المصرية مي فاروق «اديني حب» على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة الشركة الرسمية على اليوتيوب.

أغنية مي فاروق تتخطي الـ 100 ألف فى 24 ساعة

وتمكنت مي فاروق بأغنيتها من تخطي حاجز الـ 100 ألف مشاهدة بعد طرحها بأقل من 24 ساعة حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ووصلت نسبة مشاهدتها إلى 140 ألف مشاهدة.

نقلت أغنية «اديني حب» موضوعاً من صلب الحياة عن الكذب واطلاق الوعود الكاذبة التي تقضي على العلاقات العاطفية والاجتماعية، وتُؤدي إلى جرح الآخرين دون مراعاة للمشاعر الإنسانية وهذا الذي ظهر من خلال قصة الفيديو كليب.

تفاصيل أغنية اديني حب

وتعاونت الفنانة مى فاروق فى أغنية «اديني حب» مع الشاعر محمد رفاعي الذي كتب ولحن الأغنية وهى من توزيع أحمد إبراهيم، والكليب من تصوير فادي حداد.

وتقول كلمات الأغنية:

«اديني حب

تاخد مني حب

اديتك كل حاجة

ما اخدتش اي حاجة

غير بس كلام

في لحظة طلع

ده كله كدب

طلع ده كله كدب

مبقيتش حاجة خالص

من اللي اتقال عليا

مبقيتش حنيّنة

من اللي عملته فيا

وجاي لحد هنا

تجيب اللوم عليا

قتلت فيا البراءة

خلتني مكنش جد معاك

رغم انت عارف

إن أنا مش اي حد

ايوه أنا مش اي حد

قلبك مرتاح

الحب ما بينا راح

مبقاش في لقانى لهفة

وانا جانبك ببقى خايفة

لتجرحني في مشاعري

ومن طيبتي اقول سماح

مفيش خلاص سماح».

يذكر أن الفنانة مى فاروق كانت قد تعاونت مع شركة لايف ستوديو مؤخرا بأغنية «اه يا طير» وكتب كلماتها محمد حسن معوض وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل.

وتقول كلمات الأغنية:

«اه يا طير يا مسافر

و مروح بلّغ لحبيبى

ياريت يرجع قوله

ان فراقه بعيد يوجع

مانا غيره ماليش

اه يا طير يا مسافر

بأمانه قول لحبيبى».