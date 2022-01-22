رحل «آغا الشام».. وفاة بسام الملا مخرج «باب الحارة»

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، وفاة المخرج والفنان الكبير بسام الملا عن عمر يناهز الـ 66، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء، وذلك وفقا لما أعلنته النقابة عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

وآثار خبر وفاة المخرج الكبير، حالة واسعة من الحزن لدى عدد كبير من الفنانين السورين والعرب، اللذين عملوا معه في عدد من المسلسلات الدرامية.

الوسط الفني السوري ينعى بسام الملا

ونعت الفنانة أمل عرفة المخرج الراحل في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «سيد من عمل روائع الدراما الشامية.. المخرج القدير بسام الملا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون»، بينما قالت الفنانة شكران مرتجى: «رحل آغا الشام.. صاحب فضل وسبب لنجاح كبير، شكرا على كل شيء ولأني بيوم اشتغلت تحت إداراتك وما حدا بينكر آثرك بالدراما السورية والعربية.. أرقد بسلام في القلب والذاكرة».

ووجهت الفنانة سلافة معمار التعازي لعائلة بسام الملا في تدوينتها، قائلة: «أحر التعازي لعائلة ومحبي الأستاذ بسام الملا، الله يصبركم ويكون معكم، فقدنا قامة فنية كبيرة»، أما سلاف فواخرجي فكتبت عبر حسابها على «تويتر»: «الرحمة لروح المخرج الكبير بسام الملا، خالص العزاء لعائلته وأصدقائه ومحبيه».

من هو بسام الملا؟

يذكر أن بسام الملا مخرج وممثل سوري، قدم مجموعة من الأعمال الدرامية الهامة من أشهرها مسلسل «باب الحارة» بأجزائه الخمسة من 2006 وحتى 2010، وتولى بعد ذلك الإشراف العام على الأجزاء التالية، وحصد عن الجزء الأول جائزة أفضل إخراج من مهرجان التلفزيون العربي بتونس، عام 2007.

كما قدم على مدار تلك الفترة، عددًا من الأعمال الهامة منها «أيام شامية»، «العبابيد»، «ليالي الصالحية»، وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل «سوق الحرير» عام 2020