مصر وفرنسا تنفذان تدريباً بحرياً عابراً في البحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (بورسعيد) مع الفرقاطة الفرنسية «LA PROVENCE»، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وبدأت فعاليات التدريب بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التي سيتمّ تنفيذها، بالإضافة إلى تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين، واشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية والتي تتمثل في التدريب على تنفيذ عمليات مشتركة لصد الهجوم الجوي، وتنفيذ تمرين تشكيلات الإبحار، بالإضافة إلى تمارين المواصلات الليلية والتصوير والدفاع ضد التهديدات غير النمطية وتمرين حرب إلكترونية والإمداد بالبحر.

يُذكر أنَّ التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الفرنسية في فترة زمنية وجيزة مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسي، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والفرنسية.