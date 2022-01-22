الديهي: قواتنا البحرية من الأقوى في العالم.. «افخروا وافرحوا بجيشكم»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القوات المسلحة أعلنت ختام فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك «تبوك 5»، والذي شاركت في تنفيذه عناصر من المشاة والمدرعات والقوات الخاصة لكلا البلدين، والذي جرت فعالياته بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية، موضحًا أن القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك خلال برنامجه «بالورقة والقلم»، على قناة «TeN».

الديهي: القوات البحرية المصرية تدافع عن نقاط استراتيجية عالمية

وأضاف «الديهي»، أن القوات البحرية المصرية من أقوى القوى البحرية في العالم بعددها وتعدادها وجاهزيتها وأهميتها وما تقوم بها؛ لكونها تدافع عن نقاط استراتيجية عالمية سواء في قناة السويس أو مضيق باب المندب، موضحًا أن القوات المسلحة المصرية تحتل المرتبة 12 عالميًا عددًا وعتادًا وإعدادًا وجاهزية من أصل 140 دولة في مؤشر القوة العسكرية الذي يعده موقع «غلوبال فاير باور»، موضحًا أن القوات المسلحة المصرية موضع عفتنا وشرفنا وفخر للمصريين جميعًا.

وأعتبر الإعلامي أن هذا التصنيف ليس صدفة، وهذا التقرير يعكس جودة وقوة الإدارة، مضيفًا للمصريين: «افخروا وافرحوا بجيشكم العظيم اللي شايل فوق كتافه هموم الوطن، هذا شرف لا يضاهيه شرف»، مهنئا الشعب والقوات المسلحة بهذا التشريف، كما هنأ في الوقت ذاته رجال الشرطة بعيد الشرطة، مؤكدًا أن الشرطة المصرية أعادت بناء نفسها بسرعة مذهلة وتحولت لزراع الامن الحقيقي للدولة المصرية والشعب المصري.

شهداء الشرطة والجيش ضحوا بأرواحهم من أجل أن نعيش نحن

وأضاف أنه أصبح لدينا الأمن والأمان الذي يحتاجه الجميع، وهي سلعة نادرة وشحيحة، مؤكدًا أن الشرطة المصرية أصبحت احترافية على أعلى مستوى عالمي، وتقوم بإحباط العديد من العمليات الإجرامية قبل حدوثها، والسجون المصرية تحولت لدور للحماية الاجتماعية وتم إغلاق أكثر من 15 سجن، وما يعيشه الشعب المصري من تعاون وتلاحم وتكافؤ بين المؤسسات الكبرى لم يكن موجود من قبل، «شهداء الشرطة والجيش ضحوا بأرواحهم من أجل أن نعيش نحن».