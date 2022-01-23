القصة الكاملة لمقتل شاب شرقاوي بيد صديقه لسرقته.. خان العيش والملح 

«حسبي الله ونعم الوكيل.. قتله بدم بارد وحرمنا منه.. خان العشرة والعيش والملح».. بتلك الكلمات بدأ عبدالعزيز رضوان عم الشاب زكريا فرحات الذي لقي مصرعه على يد صديقه وزميله في العمل داخل مسكنهما في منطقة المرج بالقاهرة، حديثه، مشيرا إلى أن المتهم حاول تضليلهم وادعى وفاته في حادث.

بداية عمل المتهم مع المجني عليه

وأوضح «رضوان»، المقيم بقرية الرضاونة بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، أن ابن شقيقه المتوفى كان يعمل بالتجارة، ودائم السفر من محافظة الشرقية إلى القاهرة لنقل البضائع التجارية، إذ يتكفل بمصاريف أطفاله الثلاثة.

وتابع: عندما احتاج ابن شقيقي شخصا لمساعدته في العمل اختار ابن بلده ومنطقته ليعمل معه، باعتبار أن الأقربين أولى بالمعروف، ولكنه غدر به وقتله من أجل سرقته.

ولفت عم المجني عليه، إلى أن المتهم ذهب مع ابن شقيقه المجني عليه ليقيم معه في المرج بالقاهرة بحكم طبيعة العمل، وكان الجاني يعمل مع «زكريا» لمدة ثلاثة أشهر، وكانا على درجة عالية من الصداقة.

المتهم يحاول تضليل الأسرة

وأشار إلى أنهم يوم الواقعة استيقظوا على اتصال هاتفي من ابن أخت «زكريا» بعد أن أبلغه القاتل بموت خاله في حادث سير في القاهرة. ومضى قائلا: «رضينا بقضاء الله وقدره، وذهبنا لمستشفى الحسينية ننتظري وصول الجثمان، لكي نستعجل تصريح الدفن والانتهاء من الإجراءات، وفي ذلك الوقت كان القاتل قادماً مع الجثمان بدم بارد».

آثار عنف على جسد القتيل

وأضاف أنهم أثناء رؤية جثمان «زكريا» لم نلحظ أي كسور أو كدمات، وكل ما كان موجودا عليه من إصابات لم تكن إلا شكل من أشكال العنف اليدوي والقوة، فتملكت الأسرة الشكوك، وفي ذلك الوقت كان القاتل اختفى عن الأنظار تماماً.

الطب الشرعي يحدد سبب الوفاة

وأردف: من خلال فحص الطب الشرعي تم التأكيد على أن السبب في وفاة «زكريا» ليس حادث سير، وإنما حالة قتل ناتجة عن خنق وخبطة في الرأس من الخلف واستخدام العنف.

ضبط المتهم في قتل زكريا فرحات

وعلى الفور تحركت قوة من الأجهزة الأمنية لضبط «عبدالله .ص» الذي كان موجودا وقت وفاة «زكريا»، ومن خلال الضغط عليه في التحقيق اعترف بجريمته التي ارتكبها بهدف سرقة الأموال التي كانت موجودة مع صديقه، والتي حصل عليه من خلال عمله.

اعترافات القاتل بالجريمة أمام النيابة العامة

وبالعرض على النيابة، اعترف الجاني بجريمته مره أخرى وقام بتمثيل الحادث أمام النيابة، وقال إنه استغل فرصة نوم المجني عليه وقام بخنقه بالكوفية التي كان يرتديها صديقه، وحاول المجني عليه الخلاص من القاتل لكنه أصابه بأداة حادة في رأسه من الخلف ما تسبب في وفاته في الحال.

وقامت النيابة بأخذ الأداة والملابس الموجودة في مكان الواقعة، لتأكد الطب الشرعي من أن الدماء الموجودة دماء «زكريا»، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتم حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتجديدها لخمسة عشر يوماً.

والد المتوفى يروي تفاصيل صداقة ابنه مع القاتل

والد الشاب المتوفى أصيب بحالة من الانهيار، وقال باكيا: «ابني كان سندي وضهري في الدنيا، فقد كان زكريا الأخ الأوسط لثلاث أشقاء»، مضيفاً أن القاتل أكل فيه بيته «عيش وملح»، ولم يكن يتوقع منه الخيانة أبدا، ولكنه تسبب فى قتل كل ما كان يملكه فى الحياة، وطالب والد زكريا بالقصاص العاجل من قاتل أبنه.

تفاصيل حياة زكريا مع أهل قريته

وقال ناجي حسن أحد شباب القرية، إن «زكريا» كان خير الشباب، وكان يتميز بالشهامة وسط أبناء قريته، فكان الابن والأخ للجميع، ما أدى إلى اجتماع كل الأهالي على حبه، ومن ثم كان خبر وفاته بمثابة مصيبة حلت على الجميع، خاصة أنه كان بارا بأبويه ومساعدا لجيرانه وكل أهل بلدته.