سعيد عبد الغني وأحمد راتب.. جمعهما الميلاد وفيلم مع الزعيم

حدثان جمعا الفنان سعيد عبدالغني مع الفنان أحمد راتب في حياتهما، أولهما ذكرى يوم ميلادهما، والتي تتزامن اليوم 23 يناير، والحدث الثاني مع عادل إمام، حيث اشتركا معه في الجزء الثاني من فيلم «بخيت وعديلة – الجردل والكنكة».

تعاون أحمد راتب مع عادل إمام له مذاق خاص

وولد الفنان أحمد راتب في حي السيدة زينب بالقاهرة، وتميز بالتلقائية في التمثيل، تاركا بصمة خاصة في أعماله التي تنوعت بين المسرح والسينما والدراما، إذ بدأ التمثيل عندما كان طالبا بالمدرسة، وشارك في عشرات الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، لكن تعاونه مع الفنان عادل إمام كان له مذاق خاص، حيث قدم الثنائي العديد من الأعمال المميزة كان من أبرزها «بخيت وعديلة».

آخر أعمال سعيد عبدالغني

بينما ولد الفنان سعيد عبدالغني في محافظة الدقهلية، وقدم العديد من الأعمال الفنية التي أثرت في الكثير من البيوت المصرية، كان أبرزها «إحنا بتوع الأتوبيس» فضلا عن مشاركته في العديد من الأعمال الدرامية مثل «الفرسان» و«الثعلب» و«رد قلبي»، وحصل على وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون عام 1996، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل «ولاد السيدة» عام 2015.

قصة فيلم جمع «عبد الغني» و«راتب»

فيلم «بخيت وعديلة» جمع الفنانين سعيد عبد الغني وأحمد راتب مع الفنان عادل إمام، وهو العمل الفني الوحيد الذي جمعهما، حيث تدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم في إطار كوميدي حيث يستكمل سلسلة المواقف والمشكلات والأحداث بعدها وسط العديد من المفارقات الكوميدية والمفاجآت التي تواجه «بخيت» و«عديلة» التي بدأت مع أحداث الجزء الأول، والذي شهد نجاحا كبيرًا.

الفيلم بطولة عادل إمام وشيرين وسعيد صالح ومن تأليف لينين الرملي، ومن إخراج نادر جلال، وعرض في عام 1996 بينما الجزء الأول من الفيلم عرض في 1995.