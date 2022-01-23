التعليم تنفي تأجيل الترم الثاني: حافظنا على 20 مليون طالب رغم تحديات كورونا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ امتحانات الترم الأول لجميع صفوف النقل، سارت بصورة منتظمة وطبيعية دون معوقات، مؤكدا أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم تتلق أي شكاوى من مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات خلال سير الامتحانات، كما أنّ الوزارة لن تسعى إلى تأجيل الترم الثاني 2022.

تأجيل الترم الثاني 2022 غير مطروح

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ تأجيل الترم الثاني 2022 بسبب انتشار متحور أوميكرون غير مطروح على الإطلاق، وأنّ الوزارة تسعى بكل الطرق لاستكمال العام الدراسي حضوريا في المدارس، للحفاظ على مستوى الطلاب التعليمي، موضحا أنّ المدارس تنفذ إجراءات مشددة للوقاية من متحور أوميكرون، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية.

تأجيل الترم الثاني 2022 يؤثر على مستوى الطلاب

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ تأجيل الترم الثاني 2022 يؤثر على مستوى الطلاب، والوزارة من جانبها لن تسعى إلى ذلك، لكنها تعمل على توفير الحماية الكاملة للطلاب داخل المدارس، بسبب جائحة متحور أوميكرون، متابعا: «أتمنى استكمال الترم الثاني من العام الدراسي 2021/2022 حضوريا في المدارس».

ولفت شوقي، إلى أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نجحت في الحفاظ على صحة نحو 20 مليون طالب وطالبة في ظل صعوبات وتحديات فيروس كورونا.

إجراءات مشددة داخل لجان الامتحانات للوقاية من أوميكرون

وأكد وزير التعليم، أنّ الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، تنفذان إجراءات مشددة داخل لجان الامتحانات بسبب متحور أوميكرون، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والإداريين، موضحا أنّ الوزارة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال عقد امتحانات صفوف النقل، كما أنّ امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي تسير بشكل منضبط دون أي معوقات.