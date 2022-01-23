جدل حول سبب وفاة بسام الملا مخرج «باب الحارة».. والعائلة: ليس كورونا

يبحث الجمهور عن سبب وفاة المخرج السوري بسام الملا، الذي رحل عن عالمنا أمس، بعدما أثارت وفاة أحد أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية، الجدل حول السبب الحقيقي لوفاته.

سبب وفاة بسام الملا

وجرى تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول سبب وفاة بسام الملا، وهو إصابته بفيروس كورونا، ولكن عائلته نفت ذلك في تصريحات صحفية، مؤكدة أنه توفي نتيجة سكتة قلبية، في ظل معاناته من ارتفاع مستمر في الضغط والسكر، وتدهورت حالته خلال الأيام الأخيرة، حتى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 66 عاما.

وصول جثمان بسام الملا لمستشفى الأسد

ووصل مساء أمس، جثمان بسام الملا، إلى مستشفى الأسد الجامعي، ومن المقرر أن يخرج الجثمان لأداء صلاة الجنازة عليه وسط عائلته وأصدقائه، صباح غد الاثنين.

جنازة بسام الملا

وأعلنت صفحة نقابة الفنانين السوريين على «فيس بوك»، أن التجمّع للوداع الأخير في مستشفى الأسد الجامعي يوم غد الاثنين 2022/1/24، الساعة 10:30 صباحاً، والتوجه الى جامع الأكرم للصلاة على بسام الملا.

أشهر أعمال المخرج بسام الملا

ينتمي المخرج الراحل بسام الملا إلى عائلة فنية عريقة، فهو شقيق المخرجين مؤمن وبشار الملا، والممثل مؤيد الملا، وولداه أدهم وشمس الملا، شاركا كممثلين في مسلسل «باب الحارة».

قدم بسام الملا، مجموعة من الأعمال الدرامية المهمة من أشهرها مسلسل «باب الحارة» بأجزائه الخمسة من 2006 وحتى 2010، وقدم على مدار تلك الفترة، عددًا من الأعمال منها «أيام شامية»، «العبابيد»، «ليالي الصالحية»، وآخر أعماله الدرامية مسلسل «سوق الحرير» عام 2020.