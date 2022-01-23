ضبط 5 مواطنين بالقاهرة والجيزة بتهمة الاتجار في الأسلحة والمخدرات

ضبطت أجهزة الأمن في محافظتي القاهرة والجيزة 5 عناصر إجرامية، بتهمة الاتجار في الأسلحة والمخدرات، واتخذت الإجراءات القانونية.

ألقت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج، بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وبحوزته بندقية خرطوش، و4 طلقات من العيار ذاته، وكمية من مخدري الهيروين والحشيش، و1920 قرصا مخدرا، ومبلغ مالي، و5 هواتف محمولة، و3 مطاوي، وميزان حساس.

كما ضبط القوة شخصين، بحوزتهما فردي خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، و3هواتف محمولة.

واعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية، والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط مسجل في الجيزة بحوزته أسلحة نارية ومخدر الشابو

وضبطت أجهزة وزارة الداخلية، في إمبابة، مسجل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة قسم إمبابة، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته 2 بندقية خرطوش، وفرد محلي، وعدد من الطلقات لذات العيار، كمية لمخدر الشابو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

واعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، واتخذت الإجراءات القانونية.

سقوط مسجل خطر في البدرشين

وألقت المباحث العامة في الجيزة القبض على مسجل خطر، في البدرشين، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، مقص حديدي.

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، واتخذت الإجراءات القانونية.