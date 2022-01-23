طبيب يوضح طريقة استخدام «رابيد تيست» بالمنزل للتأكد من الإصابة بكورونا

يخضع الكثير من الأشخاص للعزل المنزلي جراء الإصابة بفيروس كورونا أو حتى الاشتباه بالإصابة بالعدوى عند مخالطة أشخاص مصابين، ويلجا البعض لإجراء الفحص السريع لفيروس كورونا «رابيد تيست» بالمنزل، أو اختبار تفاعل المتسلسل «PCR»، الذي يجرى في المعمل، ومعه تكثر التساؤلات حول دقة وطريقة استخدام فحص «الرابيد تيست» بالمنزل.

قال الدكتور أيمن ثروت مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور، إنه مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا خلال الوقت الحالي، يخضع الكثير من المصابين للعزل المنزلي، ويجري العديد من الأشخاص الاختبار السريع في المنزل، مع توافر أجهزة فحص كورونا المنزلية بالصيدليات، وهناك طريقة مثالية لاستخدام الجهاز وقراءة النتائج.

الفحص المنزلي ليس دقيقا بنسبة 100%

وشرح «ثروت» في تصريحات لــ«الوطن» طريقة الاستعمال، موضحا أنه يجري تجهيز شريط الربيد تيست، ووضع نقطة دم عليه، وفي حالة عدم تغير لون الشريط الاختيار تكون النتيجة سلبية، أما في حالة تغير اللون فتكون النتيجة إيجابية ويجب الاستمرار في العزل، لافتا إلى أن هذا الفحص نتائجه ليست مؤكدة بنسبة 100%.

حالات استخدام الفحص المنزلي

وتابع ثروت، بأن فحص كورونا السريع الذاتي يمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص في الحالات التالية:

- الأفراد الذين يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة أو شديدة ويشتبهون في إصابتهم بـ «كوفيد-19»

- الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض ولكنهم يشتبهون في إصابتهم بـ«كوفيد-19» بسبب المخالطة عن قرب لحالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

- الأفراد الذين يرغبون في التحقق من حالتهم الصحية فيما يتعلق بالإصابة بكورونا قبل زيارة أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء من الأفراد الأكثر عرضة لمخاطر كوورنا.

- إجراء الفحص قبل حضور اللقاءات والتجمعات الاجتماعية.