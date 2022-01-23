إزالة 115 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ19 ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في المرحلة الأولى من الموجة الـ19 لإزالة التعديات، والتي بدأت الأربعاء الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

إزالة 31 تعديا على أملاك الري

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن أمس السبت شهد إزالة 31 حالة تعد على أراض تابعة للري، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ بدء الموجة حتى صباح اليوم إلى 115 حالة، فيما تتواصل أعمال الموجة بحسب الجدول الزمني، بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية ليغطى كافة مراكز المحافظة على مدار المراحل الثلاث.

3 مراحل

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، وبدأت بالمرحلة الأولى يوم 19 يناير الجاري وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، ثم تعقبها المرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير المقبل، والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس المقبل