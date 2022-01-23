عماد حسين: الشرطة دورها كبير.. والأمن يشجع على الاستثمار

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنه عند عرض الفيلم التسجيلي الخاص بأولاد الشهداء في احتفال عيد الشرطة اليوم، تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبكى.

ووجه «حسين» الشكر للقائمين على الفعالية اليوم، مبينا أنه تم إرجاع هيبة الشرطة مرة أخرى، وهي هيئة نظامية كبيرة تسهر على حماية الناس، موضحا أن لهم دورا مهما وخاصة أن الأمن يشجع على الاستثمار.

مصر تدين بالكثير للشهداء

وأضاف «حسين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن سقوط الشهداء غال؛ ولكن هذا الغالي هو الذي ساعد البلد على النمو وتحقيق مشاريع ضخمة ومبادرة حياة كريمة، مبينا أن مصر تدين بالكثير بكل شهيد من الجيش والشرطة والمجتمع المدني.

شعور صعب على ضابط الشرطة

من جهته قال اللواء دكتور إيهاب يوسف، خبير إدارة المخاطر الأمنية، خلال استضافته في نفس البرنامج، إن شعور أي شخص يتحرك ويعرف إنه يوجد احتمالية ضربه بالنار أمر ليس سهلا لذا فإن تحرك الشخص يجب أن يكون بعد اطمئنانه أن هناك إدارة في وزارة الداخلية ستعمل على رعاية أبنائه.

حرص السيسي على حضور التدريبات الشرطية

وأشار إلى أن وجود الرئيس السيسي في اختبارات الهيئة في كلية الشرطة وبعض التدريبات الشرطية وجّه رسالة للتأكد على أهمية ضابط الشرطة ودوره في المجتمع، مبينا أن زيارة الرئيس لكلية الشرطة تشعر الطالب بأنه مقدر وهناك من يهتم بأمره، كما تعمل الدولة على توفير مختلف الإجراءات التقنية لمواجهة الجرائم بمختلف أنواعها.