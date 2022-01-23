أستاذة علم اجتماع: الاحتفال بعيد الشرطة يدعم تماسك الضمير الجمعي

قالت الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، إن الاحتفال بعيد الشرطة يبني لدى الأطفال الذين استشهد أباءهم حب الوطن والانتماء في نفوسهم ويجعلهم فخورين بأنفسهم، ويؤكد على الهوية الوطنية في وجدانهم.

الاحتفالات التذكارية مهمة

وأضافت «زكريا» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاحتفالات التذكارية مهمة للغاية، لأنها تبني نسخة موحدة ومتماسكة للماضي للتأكيد على الهوية والوطنية ودعم تماسك الضمير الجمعي.

وتابعت: «إذ أن بعض الأحداث الكبرى، مثل حادث الإسماعيلية في عام 1952 لم يكن يحظى إلا بكلمة سريعة للحديث عنه، وبالتالي يجب التحدث عنها لأنها لا تتحدث عن نفسها، حتى يكون الطقس الاحتفالي التذكاري جزءً لا يتجزأ من تأسيس الحقائق التاريخية، حتى يستمد المواطنين هويتهم من خلالها ويعرفون كيف واجه هؤلاء الأبطال التحديات وضحوا بأرواحهم فداء للوطن».

لا يمكن رسم خريطة المستقبل دون ترسيخ الأحداث الإيجابية

وتابعت أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري: «لا يمكننا رسم خريطة المستقبل دون ترسيخ الأشياء والأحداث الإيجابية التي حدثت في الماضي، حتى تعوض مصر أبناء الشهداء بالفخر والعزة عما فقدوه، وخريطة المستقبل التي نرسمها للأمة يجب أن تستحضر الماضي التاريخي»، لافتةً إلى أن الوطنية هي عاطفة تدمج الفرد في الجماعة.

علوم القوميات الغربية تقر بأنها اصطنعت ماضيا لم يكن موجودًا

وأكدت، أن علوم القوميات الغربية تقر بأنها اصطنعت ماضيا لم يكن موجودًا، لكنها أرادت أن تسلم الأجيال المتعاقبة مهام وطنية وسياسية حتى تتشكل الهوية والحس الوطني: «ملقوش أبطال واخترعوا أبطال، أما مصر ليس لها مثيل وتاريخها عظيم وليست بحاجة إلى اختلاق تاريخ مثلما تفعل بعض الدول، ومصر خرطها الخراط واتمدد مات لأن ملهاش مثيل».