انتهاء أعمال أساسات مستشفى نويبع والكشف على 679 مريضا بجنوب سيناء

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن المديرية نظمت 3 قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على أهالي الوديان والتجمعات البدوية التابعة لبعض المدن، ضمن مبادرة الرئيس السيسي «حياة كريمة»، بهدف توقيع الكشف الطبي على أبناء البدو، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وصرف الأدوية بالمجان، وإجراء العمليات الجراحية التي يحتاجونها.

أوضح «رخا» أن القوافل الطبية العام الماضي، جابت كل الوديان والتجمعات البدوية؛ إذ جرى تنظيم نحو 60 قافلة طبية على مستوي المدن، وقعت الكشف على نحو 15 ألف مريض، مشيرا إلى أن خطة هذا العام تشمل 70 قافلة.

الكشف على 679 مواطنا

وأكد وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن القوافل العلاجية نظمت 3 منها في وادي فيران بمدينة أبو رديس، خلال يومي 19 و20 يناير الجاري، وجرى توقيع الكشف الطبي على 436 مريضا، وعمل تحويل لـ13 إلى مستشفى أبو رديس المركزي، لتوقيع الكشف الطبي عليهم على نفقة الدولة، لاستخراج قرارات العلاج أو إجراء العمليات الجراحية.

وأشار الدكتور أيمن رخا إلى أنه جرى تنظيم قافلة طبية بوادي ميعر وأبو حجاب بمدينة طور سيناء، يومي 21 و22 من الشهر الجاري، وجرى توقيع الكشف الطبي على 243 مريضا، وتحويل 6 إلى مستشفى أبو رديس المركزي.

ولفت «رخا» إلى أن القافلة الطبية ضمت تخصصات: الباطنة، الجراحة، الأطفال، الجلدية، النساء والولادة، الأنف والأذن، الأسنان، تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى عمل جميع التحاليل الطبية، وصرف العلاج بالمجان.

استمرار الأعمال الإنشائية بمستشفى نويبع المركزي

من ناحية أخرى، قال وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه ضمن الاستعداد لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل على أرض المحافظة، يجرى تطوير المباني الصحية بها، لخدمة أهالي ومواطني المدن والوديان، موضحا استمرار الأعمال الإنشائية بمستشفى نويبع المركزي.

وأعلن الدكتور محمد جمال، مدير الإدارة الصحية بنويبع، استمرار العمل في ظل ظروف الطقس المتقلبة بالمحافظة، وجرى استكمال صب أعمدة الأساس للمستشفى، وسكن الفريق الطبي بالمستشفى الجديد، وجارٍ توريد مواد البناء لاستكمال العمل بالأماكن التي جرى الانتهاء من صب أساستها.