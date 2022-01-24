سعر الريال اليوم.. والغرفة: متوفر بالبنوك لتراجع أعداد المتعمرين

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه، اليوم الاثنين، في كافة البنوك وشركات الصرافة بداية التعاملات الصباحية، وتصدر بنك «مصر»، أفضل البنوك التي تبيع الريال السعودي للمواطنين» بسعر «4.1825 جنيه»، فيما جاء أفضل سعر للشراء بالبنك الأهلي اليوناني، بسعر «4.1804 جنيه».

سعر الريال السعود ى أمام الجنيه في البنوك

ويعد الريال السعودي من العملات العربية التي تلاقى استقرارًا سعريًا أمام الجنيه المصري في عدد كبير من البنوك وشركات الصرافة.

- يباع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بسعر 4.19 جنيه للبيع مقابل 4.18 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري

- سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر 4.20 جنيه مقابل 4.04 جنيه للشراء في ميد بنك.

- وسجل الريال سعر 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء في CIB.

- في بنك «HSBC» سجل سعر بيع الريال السعودي 4.20 جنيه مقابل 4.17 جنيه للشراء.

غدا آخر يوم لتوثيق عقود الوكالة

قال فتحي غازي رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة، إن أسباب استقرار الريال السعودي أمام الجنيه المصري هو الطلب المحدود على أداء عمرة رجب، حيث تخضع العملات لآلية العرض والطلب.

وأضاف رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غدًا الثلاثاء هو آخر مهلة لتوثيق العقود الوكالة وسيتم تنفيذ رحلات عمرة رجب في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع غازي، أنه بالرغم من توقف أعمال العمرة لمدة عامين إلا إن الأقبال على أداء عمرة رجب محدود بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن رحلات العمرة هذا العام تأتي وفق ضوابط و قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قبل العودة إلى مصر وعند وبعد الوصول إلى المنافذ المصرية.

اشتراطات أداء العمرة

وأوضح غازي، أن اشتراطات أداء العمر، هو تلقي لجرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا بما فيها الجرعة التعزيزية، لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة 6 أشهر، وحصول المعتمر على شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وضرورة إجراء المعتمر لتحليل PCR قبل سفره إلى الأراضي المقدسة بنحو 72 ساعة، وتحليل آخر قبل عودته إلى مصر من المملكة العربية السعودية، إلى جانب إجرائه لتحليل «ID Now COVID-19 Test» عند الوصول إلى المنافذ المصرية.