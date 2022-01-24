البرلمان يحيل 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب عُشر عدد أعضاء المجلس وهي على النحو التالي:

أولًا: مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد مقلد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

الإجراءات الجنائية

ثانًيا: مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وكلاهما جرى إحالتهما في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ثالثًا: مشروع قـانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأحيل لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والخطة والموازنة

رابعًا: مشروع قانون مقدم من النائب هاني أباظة و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، وأحيل إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

شؤون ذوي الإعاقة

خامسًا: مشروع قانون مقدم من السيد النائب نبيل عسكر و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الدستورية والتشريعية

سادسًا: مشروع قانون مقدم من النائبة جيهان البيومي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي.