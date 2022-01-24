9 خطوات ضرورية للحفاظ على أجهزتك المنزلية.. اعرفها

يعاني الكثير من الناس من ظهور أعطال مفاجئة في الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمنازل، خاصة مع وضع الأجهزة بجوار بعضها البعض، أو وضعها على نفس مصدر الكهرباء، وبناء على ذلك وجهت الصفحة الرسمية لـ«كهرباء مصر» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نصائح عدة من أجل المحافظة على عمل وكفاءة الأجهزة المنزلية لأطول فترة ممكنة.

نصائح للحفاظ على الأجهزة المنزلية

- يجب عدم توصيل أكثر من جهاز كهربائى ذات أمبير عالي، على مشترك واحد أو قابس الكهرباء الواحد.

- يجب عدم وضع جهاز التكييف فوق شاشة التليفزيون.

- إبعاد مكان الثلاجة عن مكان البوتاجاز، لخطورتها مع ارتفاع الحرارة في فصل الصيف، والسخونة الشديدة الناتجة عن استخدام البوتاجاز.

- إذا كان هناك «موتور للمياه» فيجب تشغيله على الأقل عدة دقائق مرة كل يومين، إذا لم يكن هناك حاجة لتشغيله بشكل مستمر.

- يجب ألا تترك أي ثلاجة دون تشغيل لفترات طويلة، إذ يقلل هذا من كفاءتها عند الحاجة إليها.

- عند استخدام كاتيل المياه الساخنة، يجب وضع المياه به على قدر الحاجة منها، حيث إنه كلما زادت المياه داخل «الكاتيل» زاد استهلاك الكهرباء به.

- إذا لاحظت عند استخدام «السخان الكهربائي» أنه يخرج ماء «بارد»، بدلا من الساخن، فيجب اللجوء إلى فني أو متخصص على الفور، لأن هذا يعنى وجود خطأ في السلوك الكهربائية الموصلة للحلة الداخلية، ويجب تغييرها فورا قبل أن يسبب كهرباء في المياه.

- تشغيل «الديب فريز» و«الثلاجة»، خلال ساعات الليل، لا يقلل من استهلاكهما للكهرباء.

- إذا واجهت مشكلة أثناء تشغيل «الغسالة الأوتوماتيك»، من إصدارها لأصوات شديدة أثناء العصر، يجب الاستعانة بفني أو متخصص، لأن هذا يدل على وجود مشكلة في «مساعدين» الغسالة، المربوط بهما «الحلة الداخلية»، واحذر تجاهل المشكلة، لأنها قد تؤثر على الموتور.