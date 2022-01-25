رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى في القليوبية لمواجهة سوء الأحوال

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة موجة الصقيع المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات القادمة وفقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية والتى قد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحياناً.

انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع

وشدد محافظ القليوبية على رفع درجة إنتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمر.

وأكد وجود كل الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع إنعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.

وشدد على رفع درجة الاستعداد والتأهب منذ الآن وحتى انتهاء الموجة، والتي قد تستمر لمدة يومين والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات وإستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة وإتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع إنعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

مراجعة المعديات والمراكب النيلية

كما شدد المحافظ على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه، والتأكد من تراخيصها وتوافر وسائل الأمان والاشتراطات بها، ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع تأكيد وقفها حال سوء الأحوال الجوية، ومراجعة محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها.

وأهاب المحافظ بالمواطنين في أثناء الأمطار والرياح الشديدة التي قد يصاحبها رعد وبرق بالإلتزام بمنازلهم إلا للضرورة، والالتزام باتباع الإرشادات التالية:

- تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وهبوب الرياح المثيرة للأتربة والرمال.

- عدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرق الجانبية.

- تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وفصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة.

- التواصل السريع مع الجهات المختصة بالوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها.

- فصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي مع عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.