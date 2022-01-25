التموين: أنتجنا 122 ألف طن سكر من القصب المورد من المزارعين خلال يناير

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن شركة السكر للصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، أنتجت خلال شهر يناير الجاري 122 ألفا و82 طنا من السكر، من إجمالي كميات القصب التي تم توريدها من المزارعين منذ بداية موسم التوريد.

حجم كميات القصب الموردة من المزارعين

وتلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من شركة السكر للصناعات التكاملية، يفيد حجم كميات قصب السكر الذي تم تسلمه من المزارعين في المحافظات.

ونوه التقرير بأن الكميات التي تم تسلمها من القصب بلغت مليون و246 ألف طن من القصب، مشيرا إلى أن كميات السكر التي تم إنتاجها بلغت 122 ألفا و82 طنا.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توريد قصب السكر من المزارعين حتى شهر أبريل المقبل وهو موعد انتهاء موسم توريد القصب والذي بدأ نهاية شهر ديسمبر الماضي.

ويتسلم المصيلحي، تقريرا يوميا من شركة السكر للصناعات التكاملية، عن حجم كميات القصب الموردة وحجم كميات السكر التي تم إنتاجها في مصانع الشركة.

سعر توريد طن قصب السكر

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حدد مع وزير الزراعة السيد القصير، سعر طن القصب من المزارعين والذي جاء خلال العام الجاري 2022 بقيمة 810 جنيهات مختلفا عن سعر توريد طن القصب في العام الماضي والذي شهد سعر الطن فيه عند 720 جنيها، حيث زاد سعر الطن هذا العام بقيمة 90 جنيها.

في سياق آخر، بلغ سعر كيلو السكر في منافذ التموين للمواطنين المدرجين على منظومة الدعم التمويني 10 جنيهات ونصف جنيه، مساويا لسعر كيلو السكر الحر في فروع المجمعات الاستهلاكية والتي تتيحه الوزارة لجميع المواطنين غير الحاملين لبطاقة التموين.