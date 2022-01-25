ضبط قضيتين في مكافحة الاتجار بالنقد.. حصيلة التجارة تجاوزت 4 ملايين جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ صاحب شركة للاستثمار الزراعي مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة، يزاول نشاطا إجراميا تخصص في التعامل بـ النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وتبيّن أنّ المتهم تلقى عبر حساب الشركة الخاصة به تحويلات مالية بالعملة الأجنبية، تمثل قيمة الحاصلات الزراعية الخاصة بشركته وبعض التجار وأصحاب المزارع، واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة وتسليم التجار وأصحاب المزارع نصيبهم في تصدير البضائع بالعملة المحلية بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات جرى استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبيّن أنّ حجم تعاملاته خلال 3 أعوام، وصل إلى 2,5 مليون جنيه مصري.

العملات الافتراضية

كما كثّفت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم إصدار وترويج العملات الافتراضية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر في الإسكندرية، مارس نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة عبر الإنترنت، وتوسطه لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت، حيث يروجها للعملاء مقابل إرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك، نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، جرى استهداف المتهم المذكور وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبيّن أنّ حجم تعاملاته خلال 3 أعوام بلغ مليون و500 ألف جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.