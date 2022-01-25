القبض على 11 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة 420 ألف جنيه

ألقت أجهزة الأمن، بقيادة اللواء مدحت فارس مدرير الإدارة العامة المباحث الجيزة، القبض على 11 متهمًا، انتحلوا صفة ضباط شرطة، لسرقة 420 ألف جنيه من صاحب مشتل زراعي بمنطقة كرداسة.

عصابة كرداسة ضباط شرطة مزيفين

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، عن أن المبالغ المالية المذكورة سلفا، كانت قيمتها تعود إلى قطعة أرض باعها المجني عليه وأخيه سلفاً، وعند علم المتهمون بها، تربصوا بالمجني عليهما، وأعدوا خطة محكمة لسرقة المبلغ، فهداهم تفكيرهم إلى انتحال صفة رجال شرطة، بزعم إرهاب المجني عليهما، وبعد اقتحامهم للمنزل فتشوه، وحصلوا على مبلغ 420 ألف جنيه.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين احتجزوا المجني عليهما واقتادهما داخل سيارة، وأخبروهما أنها سيارة الشرطة، وأثناء سيرهم في الطريق تركوا الشابين في الشارع، وفروا هاربين عندها استشعر المجني عليهما أنهما وقعا في فخ من العصابة، فتوجها إلى قسم شرطة كرداسة، وتحرر محضرًا بالواقعة.

المتهمون أعدوا خطة الجريمة

تمكنت قوة أمنية قادها المقدم معتصم رزق رئيس المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بفعلتهم أمام المباحث، وجرى إحالتهم للنيابة العامة، التي أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وبسؤال المتهمين حاولوا التنصل من جريمتهم، لكن انهاروا واعترفوا بتفاصيل الواقعة، بعد حاصرهم بأدلة الاتهام، التي بينت أن أحد المتهمين كان على علاقة بالمجني عليه الأول، وكان شاهدًا على عقد بيع قطعة أرض مملكوكة للمجني عليه، بمبلغ قدره 420 ألف جنيه.

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهم الرئيسي استعان بباقي أصدقائه، واتفقوا على تنفيذ الجريمة، على أن يتم اقتسام المبلغ فيما بينهم، واستأجروا سيارة ميكروباص، استقلها المتهمون وتوجهوا إلى منزل المجني عليه في ساعة متأخرة من الليل، وكانوا يرددون وقت اقتحام المنزل: «احنا مباحث، كلم الباشا عدل يا ابن..»، ونجحوا في إرهاب المجني عليه وشقيقه، الذي تصادف وجوده وقت تنفيذ الجريمة.