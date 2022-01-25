نجوم «بابوي» يواصلون التصوير في طقس استثنائي.. درجات الحرارة 14 تحت الصفر

يواصل المنتج سيف عريبي، وصناع المسلسل العراقي «بابوي»، تصوير مشاهد العمل في طقس استثنائي، وسط جليد العاصمة الروسية موسكو، وانخفاض درجات الحرارة إلى 14 درجة تحت الصفر.

بابوي.. محاولة لوضع العراق على خريطة المنافسة

ويعد مسلسل «بابوي»، أضخم عمل درامي في تاريخ العراق يسعى من خلاله المنتج سيف عريبي، إلى إعادة وضع بلاده على خريطة المنافسة العربية دراميا.

ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من مختلف الجنسيات العربية، وهو من تأليف سيف عريبي وإخراج ياسين حسن، وإنتاج «مقام».

تفاصيل مسلسل «عالم دبليو»

وعلى جانب آخر، يشارك النجوم محمد الشرنوبي وحمادة هلال وشريف رمزي ومحمد لطفي في مسلسل «عالم دبليو» للمنتج سيف عريبي الذي يعد أول دراما عربية في الشرق الأوسط تتطرق لعالم فريق الظل أو الأبطال الخارقين بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم العربي.

ويعتبر «عالم دبليو»، أول عمل درامي عربي يتناول عالم «السوبر هيرو» أو الأبطال الخارقين، ومن المقرر أن يتم عرض حلقاته على إحدى المنصات الرقمية العالمية، ويتولى المنتج العراقي سيف عريبي إنتاج وتنفيذ العمل.

والمسلسل من بطولة عدد كبير من النجوم؛ منهم حمادة هلال ومحمد الشرنوبي وقصي خضر وشريف رمزي ومحمد لطفي، ومن العراق مصعب العراقي وسيف حليم، وهو من تأليف كريم أسامة، وإخراج ياسين حسن، وإشراف عام ماريان ألفي وملابس حسن مصطفى وديكورات أحمد فايز ومنتج فني أيمن الصياد.