قصواء الخلالي تدير جلسة «القاهرة للكتاب» الافتتاحية: يعزز ريادة مصر الثقافية

أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، إنها ستتشرف غدًا بتقديم أولى فعاليات «معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022»، في افتتاح دورته الثالثة والخمسين لبرنامجه المهني «مؤتمر مصر الدولي الأول للترجمة»، وهو ما يجعله الحدث الثقافي الأهم، وذلك خلال منشور لها، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

معرض القاهرة للكتاب يسهم في تعزيز ريادة مصر الثقافية إقليميًا وعالميًا

وأوضحت «الخلالي»، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يسهم في تعزيز ريادة مصر الثقافية إقليميًا وعالميًا، «كما أقوم بإدارة الجلسة الافتتاحية وذلك بحضور وزراء ومسئولين ومعنيين بالثقافة والفكر والنشر من مصر والعالم، وذلك في قاعة المنارة بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات».

مشاركة دولية كبيرة تكشف حجم الجهد المصري المبذول

وأوضحت قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» الذي يُعرض على قناة «سي بي سي»، أن إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب، سيكون وسط مشاركة دولية كبيرة تكشف حجم الجهد المصري المبذول لظهور المعرض لائقًا باسم وقيمة مصر رغم كل التحديات التي تواجه درة الفعاليات الثقافية في العالم العربي.

هيئة الشارقة للكتاب تُكرم قصواء الخلالي

وكانت هيئة الشارقة للكتاب، كرمت في وقت سابق، الإعلامية قصواء الخلالي، اهتمامًا منها بتكريم أصحاب الجهود المتميزة في نشر الثقافة والوعي، وتقديرًا للخلالي ودورها في رفع الوعى والمشاركة في مشروع بناء الإنسان، عبر تقديم ورئاسة تحرير برنامجها «في المساء مع قصواء»، وذلك في إطار الدور التنويري الذي يقوم به معرض الشارقة الدولي للكتاب.