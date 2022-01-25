القصة الكاملة لربة منزل تخلصت من زوجها الكفيف بمادة البوطاس الكاوية

وصلت الخلافات بين ربة المنزل «ليلى»، وزوجها الثاني إلى استحالة العشرة بينهما، لاكتشافه خيانتها الزوجية له مستغلة كونه «كفيف» بمنطقة الشرابية، تبادلا السباب خلال مشاجرة مما آثار حفيظتها فاختمر في رأسها فكرة شيطانية نحوه مضمرة في نفسها الشر صوبه، متناسية الوصايا الربانية بالمودة والرحمة بين الزوجين متولدًا في ذهنها نية خبيثة بإيذائه، ونفاذًا لما وغر بصدرها طوعت لها نفسها استلال أداة بطشها «مادة البوطاس الكاوية» ملقية إياها عليه غير عائبة بهرم ضحيتها فاستقرت بالجانب الأيمن بجسده فأحدثت به الحروق التي جاءت في تقرير الصفة التشريحية وأودت بحياته ولم تكن قاصدة بفعلتها الإجرامية قتله ولكنها أفضت إلى موته.

الزوجة تتصل بابن المجني عليه

الزوجة تتصل بابن المجني عليه، وتبلغه بوفاة والده الكفيف، فانتقل إلى حيث مسكن أبيه للوقوف على حقيقة الأمر فأبصر بجثمانه حروق وارتاب في أمر وفاته وتوجه لمكتب الصحة التابع له لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المجني عليه من خلال الطبيبة والمفتشة، فتشككت هي الأخرى في أمر الوفاة وتم إبلاغ المباحث، وبانتقالها إلى حيث يتواجد جثمان المجنى عليه أبصرته جثة هامدة، وبمناظرة ما به من إصابات تبين وجود حروق بالجانب الأيمن بالجثمان عليها آثار مرهم طبي، وباستدلال من المتهمة زوجة المتوفى عن حقيقة تلك الإصابات تضاربت أقوالها، وشكت باشتباهها جنائيًا في الأخيرة وكونها مرتبكة الواقعة، وعلى إثر ذلك قامت بتحرير إفادة طبية لعرضها على قسم شرطة الشرابية.

تحريات المباحث

تلقت المباحث بلاغًا من خلال الشاهد الأول والثاني مفاده وفاة المجني عليه والد الأول واشتباهما جنائياً في كيفية وفاته، وبالانتقال إلى حيث مكان تواجد الجثمان أبصر بجانبه الأيمن حروق وتقيحات وبمواجهة زوجته المتهمة أقرت بنشوب مشادة كلامية بينها وبين المجني عليه، وعلى إثر اكتشافه إقامتها علاقة غير شرعية مع طليقها السابق، وتطورت لشجار استلت خلاله مادة «البوطاس الكاوية» السابق شرائها من محل المنظفات ملقية إياها على الجانب الأيمن لجثمان المجني عليه محدثة ما به من حروق، وعقب اكتشافها تفاقم الإصابات دلفت للصيدلية لشراء مرهم طبي للحروق تم ضبطه لمحاولة علاجه إلى أن اكتشفت وفاته، وبالاستدلال من نجل المتهمة أقر بذات ما قررته، وأضاف أن تحرياته السرية دلته على صحة ما جاء بشهادة سالفيه، وذهب قصد المتهمة من جراء الاعتداء على المجني عليه إيذاءه ولم تكن تقصد قتله لكن أفعالها أفضت إلى وفاته.

السجن المشدد 7 سنوات

اليوم كتبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة الزوجة بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانتها بالتعدي بالضرب على زوجها عمدًا، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعد أحمد، وعضوية المستشارين محمد خيري عبد السلام، محمد منير الجوهري، وأمانة سر يوسف زهدي، بهاء طنطاوي.