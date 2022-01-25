سفير الاتحاد الأوروبي لـ«الوطن»: نتطلع لتعاون أكبر مع الأكاديمية الوطنية

قال السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه من دواعي سروره أنّ يحضر اليوم إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش زيارته للأكاديمية الوطنية إن الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أطلعته على أهم الأنشطة التي تنفذها الأكاديمية.

وأكد أنه طالما تطلع إلى العمل والتعاون مع الأكاديمية، حيث ينفذ الاتحاد الأوروبي أعمالا متقاربة جدًا مع ما تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر.

زيارة سفير الاتحاد الأوروبي للأكاديمية الوطنية

وحول ما تم من مناقشات اليوم الأربعاء خلال زيارته للأكاديمية الوطنية للتدريب، أكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر أنه جرى التشاور خلال اللقاء حول مشاركة أوروبا ومصر في مجال التدريب، لأنه من المهم العمل معًا؛ حيث يمتلك الجانبان منهجا مشتركا.

واستكمل كريستيان برجر قائلا: «نحن على وشك الانتهاء من فصل جديد من التعاون مع مصر وإنهاء الاتفاق على أولويات للتشارك، وجزء هام مما سوف ننفذه يركز على مجال التدريب»، لافتًا أنه حضر للأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم للاطلاع على الأنشطة المتعددة والمناهج التدريبية التي تقدمها، ولكي يطلع على المدى الذى يمكن التعاون من خلاله بشكل أكبر في المستقبل.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أغسطس 2017، لتكون قبلة التدريب في مصر، وتقدم العديد من البرامج التدريبية المتنوعة وفق أعلى المعايير العالمية، من بينها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الافريقي للقيادة، وبرنامج المسؤل الحكومي المحترف، وغيرها من البرامج التدريبية.