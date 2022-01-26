سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 26-1-2022 في مصر

لليوم الثالث على التوالي، استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية المصرية، إذ كانت العملة الكويتية تعاني من اضطرابات بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية مقابل سلة من العملات الرئيسية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ووفق التقرير اليومي الذي أعدّته «الوطن» لرصد أسعار العملات داخل البنوك، وأبرزها سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022، والذي سجّل أعلى سعر له داخل البنك المركزي، مستقرًا عند سعر 51.74 جنيه للشراء، مقابل 52.20 جنيه للبيع، فيما سجّل نحو 49.21 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

أما أقل سعر للدينار الكويتي فكان داخل شبكة فروع المصرف المتحد عند 47.45 جنيه للشراء مقابل 52.13 جنيه للبيع، فيما وصل مستوى الدينار الكويتي إلى سعر 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع وذلك داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB.

ووفقًا لآخر التحديثات في بنك الإسكندرية، وصل سعر الدينار إلى نحو 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، بينما وصل إلى نحو 49.40 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع في بنك مصر.

وسجّل سعر الدينار نحو 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع وفقًا لشاشة التداولات اللحظية في البنك الأهلي الكويتي، بينما وصل إلى نحو 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع بحسب آخر تحديثات البنك العربي الأفريقي الدولي.

استقرار الدولار الأمريكي محليًا وعالميًا

وتسبّبت الزيادة في الاحتياطي النقدي والصادرات المصرية وكذا تحويلات العاملين بالخارج والموارد الدولارية، في أن يحافظ الدولار الأمريكي على مستواه مقابل الجنيه المصري، دون أي تغيرات تذكر على مدار 23 يومًا منذ بداية العام الجديد، وهدوء ملحوظ في حركة البيع والشراء.