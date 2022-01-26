أوميكرون يجبر كوريا الجنوبية على تغيير إجراءات كورونا.. قفزة كبيرة في الإصابات

بدأت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، تطبيق إجراءات جديدة خاصة بفيروس كورونا المستجد، بما فيها تقليل فترات الحجر الصحي، وتوسيع الاختبارات السريعة، في حين قفزت حالات الإصابة بنسبة تقارب 50% في يوم واحد.

وأشار تقرير لوكالة «أسوشيتدبرس»، إلى أن حالات الإصابة الجديدة البالغ عددها 13012 حالة، زادت بواقع 4400 حالة، مقارنة بـ8571 حالة، يوم أمس، ما يوضح سرعة الانتشار التي يقودها المتحور «أوميكرون» شديد العدوى، الذي أصبح السلالة المهيمنة في البلاد الأسبوع الماضي فقط.

خفض الحجر الصحي للمصابين المطعمين

بحسب القواعد الجديدة، خفضت فترة الحجر الصحي لحاملي فيروس كورونا، الذين ثبتت إصابتهم بعد التطعيم الكامل من 10 إلى 7 أيام، ولن يتم وض الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، والذين يكونون على اتصال وثيق مع حاملي الفيروس، في الحجر الصحي، لكن سيطلب منهم الإبلاغ عن حالاتهم الصحية يوميا، إلى مسؤولي الصحة قبل إجراء الاختبار في غضون 6 أو 7 أيام.

ومن المقرر أيضا، معالجة معظم الحالات الخفيفة في المنزل، مع إعادة تشكيل نظام الاختبار، الذي كان يتمحور حول اختبارات «PCR»، التي سيتم قصرها الآن، في الغالب على المواطنين في الستينيات من العمر، أو أكبر، أو أولئك الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقا.

«أوميكرون» ينتشر أسرع من «دلتا»

نقلت الوكالة الأمريكية، عن مسؤولين من كوريا الجنوبية، أن التحليلات المبكرة تشير إلى أن «أوميكرون»، ينتشر بسرعة تزيد على ضعف سرعة انتشار «دلتا»، ما أدى إلى ارتفاع عدد حالات إيداع المستشفيات والوفيات في البلاد، خلال موجة الشتاء المدمرة، لكنه أيضا أقل خطورة من حيث التسببب في مرض خطير أو الوفاة.

ورغم أن كوريا الجنوبية، لديها معدل تطعيم مرتفع ضد فيروس كورونا، إذ تم تلقيح أكثر من 85% من السكان البالغ عددهم 51 مليون نسمة بشكل كامل، وتلقى أكثر من 50% جرعات تعزيزية، ومع ذلك، ما تزال هناك مخاوفا من أن حدوث تزايد مفاجئ في الإصابات، يمكن أن يطغى على المستشفيات، ويتسبب في تعطيل أماكن العمل والخدمات الأساسية، من خلال وضع أعداد ضخمة من الأشخاص باستمرار تحت الحجر الصحي.