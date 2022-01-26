تخفيف عقوبة المتهمين بالتعدي على رئيس حي عين شمس لـ«سنة مع الشغل»

قضت محكمة مستأنف مدينة نصر، اليوم الأربعاء، بقبول استئناف المتهمين بالتعدي على رئيس حي عين شمس، على حكم حبسهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لإدانتهم بالبلطجة، وتخفيف العقوبة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمدينة نصر، برئاسة المستشار معتز أباظة، بحبس 6 متهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس، بالحبس 7 سنين مع الشغل والنفاذ، فضلا عن وضعهم لمدة 5 سنوات تحت مراقبة الشرطة، وأقام المحاميان، دفاع رئيس الحي مدنيًا، دعوى ضد المتهمين بمبلغ 1001 جنيه.

الواقعة بدأت حينما تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من اللواء دكتور ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس، يفيد بأنه خلال توجهه للعمل مستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله- بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفي- تفاجأ بـ3 أشخاص يترجلون من سيارة ويتعدون عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض، وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة تحديد وضبط المتهمين.

تحديد السيارة المستهدفة

وأسفرت الجهود بعد الاستعانة بالتقنيات الحديثة، عن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة ملك إحدى السيدات- يحوزها شقيقها.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم المذكور سائق مقيم بمحافظة الجيزة، وبمناقشته أقرّ بارتكاب الواقعة بتحريض من مقاول- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبالاشتراك مع سائق «توك توك»، مقيم بمحافظة الجيزة تم ضبطه، وشخصين آخرين جارٍ ضبطهما.

تفاصيل الاعتدء على رئيس حي عين شمس

والسبب في حدوث الواقعة وتعدي المتهمين على المجني عليه، يرجع لقيام الأخير بمصادرة أوناش وأخشاب ملك المحرّض، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفي سبيل ذلك قام بمراقبته مع باقي المتهمين، وارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالي، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.