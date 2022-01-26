ضبط تشكيل عصابي يقوده موظف وطليقته لترويجهما عملات مزيفة

تمكن أعضاء الأمن الإداري بشركة غزل المحلة في محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على موظف وطليقته في أثناء ترويجهما عملات نقدية مزيفة وتوزيعها على زملائهما في أثناء فترة العمل بالوردية الصباحية، وتم التحفظ عليهما واقتيادهما إلى غرفة الأمن الإداري بقطاع مبنى مجلس الإدارة، وتم تسليمهما إلى قوات الشرطة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد حوام مأمور شرطة ثان المحلة، يفيد بورود إخطار من نقطة شرطة غزل المحلة بضبط «محمد م»، 36 سنة، موظف بشركة غزل المحلة، وطليقته «أحلام س»، 30 سنة، وبحوزتهما 9 آلاف و750 جنيها مزورة بقصد الاتجار.

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اعتراف المتهمين بالجريمة

انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وبرفقته الرائد محمد عمار رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى موقع ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار في العملات النقدية وتوزيعها على زملائهما وعملاء خارج العمل.

رصد تحركات المتهمين

وأفادت مصادر داخل شركة غزل المحلة، أن الأمن الإداري تحت إشراف اللواء حسام طلعت، رصد تحركات المتهمين بعدما رصدت خلافات بين المتهمين وزملاء لهما داخل العنابر الإنتاجية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحجز المتهمين على ذمة التحقيقات.