مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل بطريق جنيفة بالسويس

شهد طريق جنيفة بالسويس، اليوم الأربعاء، حادث مروعا لقي خلاله شخصان مصرعهما وأصيب آخر، إثر تصادم سيارتي نقل، وجرى نقل المصاب والجثتين إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف السويس، بلاغا من قائدي السيارات على طريق جنيفة السويس، يفيد بحدوث تصادم بين سيارتي نقل بالطريق المتجه إلى السويس.

تفاصيل حادث تصادم طريق جنيفة

ووجه مرفق إسعاف السويس بقيادة الدكتور محمد طنطاوي، سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وأفادت المعاينة أن السيارة الأولى تحمل رقم «7921 ط د» والثانية «2837 ب ط ا».

أسماء ضحايا الحادث

وتبين أن الضحيتين هما محمد صبحي عوض، من كفر الشيخ، والثاني مجهول الهوية، بينما أصيب عبدالرحيم رمضان، سائق من كفر الشيخ، وجرى رفع آثار الحادث.