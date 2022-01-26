أستاذ علاقات دولية: زيارة السيسي للإمارات تعبير عن مسؤوليته التاريخية

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقة بين مصر والإمارات العربية المتحدة قوية، وهذا ما دفع الرئس السيسي لزيارة الإمارات على عجل لتقديم الدعم للشعب الإماراتي والقيادة الإماراتية ضد الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي في اليمن، والتي تمثل تهديدًا للمنطقة.

التنسيق في كل القضايا

وتابع «سنجر»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، اليوم الأربعاء، أن هناك صعودا الدور الإماراتي في منطقة الخليج، إذ بدأت تمارس دور الوسيط والرائع والذي يتطابق مع الدور المصري حول القضايا العربية.

وذكر أن مصر والسعودية والإمارات والجزائر أربع دول قوية ومستقرة في منطقة شمال إفريقيا والخليج العربي، وبالتالي فإن دعم الإمارات مهم جدًا للتعاون العربي والقمة العربية في الجزائر، حيث يجب التنسيق حول القضايا المختلفة، مشددًا على أن الإمارات في قلب كل مواطن مصري.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر كدولة مركزية لها دور في قضايا المنطقة، ولديها قوة عسكرية قوية، وتتقاسم مع الجزائر ملف الأزمة الليبية، ودعم استقلال ليبيا في المجتمع الدولي، كما أنها تتقاسم مع الإمارات والسعودية قضية اليمن، ولبنان والعراق، ولذلك فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل مسؤولية تاريخية كزعيم عربي، لدولة كبيرة محورية، ولا يمكن الحديث عن الأمن القومي العربي إلا بوجود مصر وبالتالي فإن الزيارة تعتبر دعمًا من مصر والرئيس السيسي للإمارات.

اتفاق على عدد من القضايا

وشدد على أن هناك اتفاق بين الإمارات ومصر حول التبادل العسكري، وتبادل الخبرات والتبادل التجاري، وهذا حديث كبير يُفتح له صفحات كبيرة، وهما تنظران إلى القضايا التي تهدد العالم العربي، خاصة مع وجود هجمات شرسة تأتي من دول غير عربية لها مصالح في العالم العربي، وهي إثيوبيا وتركيا وإيران.