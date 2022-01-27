خطوات بسيطة تكشف تعرض هاتفك للاختراق.. «اطمن على فلوسك»

أصبح الهاتف المحمول خلال السنوات الأخيرة من أهم الأشياء في حياة الإنسان اليومية، خاصة بعد أن أصبح استخدام مواقع السوشيال ميديا بشكل دائم، فأصبح المستخدمون يعتمدون عليه لإنهاء أعمالهم الخاصة والتواصل مع الآخرين بسهولة، لتوفير الكثير من الوقت والجهد، لاسيما في ظل انتشار مواقع التسوق الإلكتروني كبديل عن الذهاب للأسواق.

ولأهمية استخدام الهاتف المحمول في الحياة اليومية، أصبح الهاتف يحتوي على الكثير من الأسرار الشخصية الخاصة بالمستخدم، التي لا يرغب في إطلاع أي شخص عليها، رغم ارتفاع أعداد مخترقين الهواتف يوميا، وبطرق مختلفة ومتنوعة، بهدف ابتزاز المستخدمين وطلب مبالغ مالية.

ولتجنب ذلك، هناك عدة طرق لكشف تعرض الهاتف لعملية الاختراق، لذا يرصد ذلك التقرير خطوات التأكد من ذلك، وفقا لجهاز حماية المستهلك.

خطوات بسيطة للكشف عن حقيقة اختراق الهاتف

هناك الكثير من المؤشرات التي تدل على اختراق هاتفك المحمول، عن طريق وجود برامج تجسس تم تحميلها عليه بعدة طرق مختلفة من مجهولين، وتتمثل في الآتي:

- في حال لاحظت ظهور نوافذ غير مرغوب بها عند الضغط على لينك معين، قد يكون هناك اختراق لهاتفك.

- إذا قمت بكتابة نص محدد في شريط العنوان لموقع ما ترغب به، ووجدت المتصفح يفتح مواقع أخرى غيرها.

- إذا كنت تستخدم الهاتف المحمول ووجدت تغييرا فجأة للصفحة الرئيسية بشكل دائم، فهذا يشير إلى تحكم أحد بالجهاز الخاص بك.

- إذا حدث أي تغيير في الأيقونات والتطبيقات الموجودة على الشاشة الرئيسية للهاتف، فهذا يعني تحكم آخرا بالجهاز.

- الظهور المتكرر للرسالة التي تفيد بوجود خطأ بشكل دائم ومتكرر وعشوائي.

- إذا لاحظت أن هاتفك يعمل بشكل بطيء عن المعتاد، عند فتح التطبيقات التي ترغب في استخدامها، فهذا يشير إلى وجود برامج التجسس على الهاتف المحمول.

برامج مكافحة الفيروسات

ووجه جهاز حماية المستهلك نصيحته للمستخدمين بضرورة الاستعانة ببرامج مكافحة الفيروسات وبرامج التجسس على الهاتف، حتى تكون فرصة تعرضه للاختراق ضئيلة.

وأكد أنه في حالة الشعور بتعرضه للاختراق يجب على الفور إيقاف أي من المعاملات المالية التي يتم إجراءها عبر الهاتف والتأكد من الحسابات في البنوك.