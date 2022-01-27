سيدة تفقد ساقها في حادث قطار بشبين القناطر.. «سقطت أسفله»

أصيبت ربة منزل إثر سقوطها أسفل عجلات قطار الزقازيق أثناء ركوبها القطار من محطة شبين القناطر وانزلقت وسقطت أسفل القطار فأصيبت ببتر فى ساقها اليسرى.

وجرى نقلها إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحويلها إلى مستشفى بنها الجامعي لإنقاذها وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وطلبت الاستعلام عن حالة المصابة وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بسقوط سيدة أسفل القطار

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد سقوط سيدة أسفل عجلات قطار شبين القناطر – الزقازيق أثناء ركوبها وأصيبت ببتر فى الساق.

تفاصيل إصابة ربة منزل

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتبين أن السيدة المصابة تدعى «ه ف أ» 40 سنة مصابة ببتر فى الساق اليسرى، وجرى نقلها إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحويلها إلى مستشفى بنها الجامعى لخطورة حالتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.