صديق شاب المنوفية المتوفى بعد بث مباشر يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة

كشف «كريم عيد»، صديق «أيمن العمدة»، الشاب المتوفي عقب بث مباشر في محافظة المنوفية، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، مؤكداً أن صديقه كان مثالاً للأخلاق والطيبة بين أبناء القرية، ومحبوباً من الجميع، وكان لا يترك مناسبة إلا ويشارك فيها ويجامل كل الناس.

شعر بتعب شديد فجأة

وأوضح صديق الشاب المتوفي، عقب بث مباشر على صفحته على «فيسبوك»، أن صديقة المقيم في قرية «جزيرة الحجر»، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، خرج من منزله لأداء واجب عزاء في عمدة «المصيلحة» بمركز شبين الكوم، وطلع في بث مباشر من صفحته، وثق فيه الأمطار، وتحدث مع بعض الأصدقاء من خلال البث، وبعدها تحدث معه على تليفونه، وأخبره أنه أحس بتعب شديد وسيتوجه للمستشفى.

يتيم الأبوين ويعيش بمنزل أسرته

وتابع صديق الشاب المتوفي عقب بث مباشر على صفحته على فيسبوك، أنه وصل المستشفى لصديقه، وجده في حالة مرض شديدة وقلبه توقف مرة، وأنعشه الأطباء بالصدمات الكهربائية، وأخبره الأطباء بخطورة الحالة، وتحدث معه صديقه قبل الوفاة ووصاه على أبنائه الثلاثة، مؤكداً أنه يتيم الأبوين، ويعيش مع أسرته وشقيقه في منزل واحد، وبعد ذلك توفاه الله، ليصاب الجميع بالصدمة على فقدان أعز صديق.

وأضاف صديق الشاب المتوفي أن صديقة الراحل كان مريض قلب، وخضع منذ 7 شهور لعملية جراحية، مشيراً إلى حضور العديد من أقاربة وأصدقائه إلى المستشفى لإنهاء الإجراءات القانونية والطبية للحالة، استعداداً لدفن الجثمان في القرية، والتي شارك فيها المئات، رغم هطول الأمطار، وتم عمل عزاء كبير اليوم لاستقبال المعزين الذين حضروا بكثافة من كافة القرى والمراكز القريبة بعد معرفتهم بالواقعة.