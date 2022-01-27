مستشار مرفق البيئة العالمي: لا ذنب لمصر وإفريقيا في التغير المناخي

قال الدكتور مجدي علام، مستشار مرفق البيئة العالمي، إن مصر والدول العربية والإفريقية لا ذنب لهم في تغيرات المناخ، مبينا أن التطور الصناعي يبث غازات سامة منذ 500 سنة ويكون غلافا زجاجيا يسمح بدخول الأشعة فوق الحمراء ولا يسمح بخروجها وهذا يسبب ذوبان الجليد ويرتفع مستوى المحيط الهادي والأطلنطي وترتفع البحار.

مصر وإفريقيا تؤثران بنسبة قليلة

وأضاف «علام »، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، المذاع على فضائية «Extra News»، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مصر وإفريقيا لا تؤثران بنسبة تزيد عن 4% وليس كما تفعل الدول الغربية التي تسببت في معدلات تلوث مرتفعة.

التحول نحو الحضارة النظيفة

وأشار مستشار مرفق البيئة العالمي، إلى أن مصر ملتزمة باتفاقية حماية التنوع البيولوجي واتفاقية حماية المناخ واتفاقية مكافحة التصحر، مبينا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيطلب أن تكون الاتفاقيات الثلاثة في اتفاقية واحدة في قمة المناخ التي ستعقد في مصر نهاية العام الجاري في شرم الشيخ.

وأوضح أن مصر يزورها 40 ألف خبير في هذا الحدث الذي يعد حدثا غير عادي وقلما يحدث في إفريقيا، مبينا أنه ستوجد مستقبلا حضارة جديدة تسمى الحضارة النظيفة ومصر بدأت في التحول للطاقة النظيفة من خلال محطة بنبان وكانت تجربة عالمية.