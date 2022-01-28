معلومات عن كيتانجي جاكسون المرشحة أول قاضية أفريقية بمحكمة أمريكا العليا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، عزمه ترشيح أول امرأة من أصل أفريقي قاضية في المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم وجود 3 مرشحات محتملات لشغل هذا التعيين التاريخي، إلا أن الأنظار تتجه جميعها إلى القاضية كيتانجي براون جاكسون.

وفي حال استقر الرئيس الأمريكي على كيتانجي براون جاكسون، فإنها ستخلف القاضي ستيفن براير، الذي قرر بإرادته التقاعد عن عمر 83 عاما، وسيكون ذلك عقب انتخابات التجديد النصفي في منتصف نوفمبر المقبل.

معلومات عن القاضية كيتانجي براون جاكسون

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن القاضية كيتانجي براون جاكسون نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز

- تعمل في الوقت الحالي قاضية بمحكمة استئناف كولومبيا.

- جرى تعيينها في منصبها الحالي العام الماضي.

- عينت قاضية فيدرالية بحصولها على دعم 53 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مقابل 43 ضدها.

- تبلغ من العمر 51 عاما وتحظى بدعم قوي من الرئيس جو بايدن.

- تخرجت من كلية الحقوق بجامعة هارفارد الأمريكية.

حياة مهنية متميزة للقاضية كيتاجي جاكسون

- شغلت عديد من الوظائف القانونية مبكرا منذ أن بدأت حياتها المهنية.

- وفي عام 2012 رشحها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لشغل منصب قاضية في محكمة محلية بواشنطن العاصمة.

- خلال السنوات الماضية جذبت اهتماما سياسيا تجاه كثير من القضايا القانونية.

سر شهرة كيتانجي جاكسون خلال السنوات الأخيرة

- اشتهرت عام 2019 بدعم قرار استدعاء أحد مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشهادة أمام الكونجرس في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية.

- أشهر مقولاتها وقتها أن الرؤساء ليسوا ملوكا وان جميعهم يخضعون للدستور الأمريكي.

زوج القاضية كيتاجي جاكسون أكثر الداعمين لها

- لديها ابنتان ولها صلة قرابة من بول دي رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق.

- زوجها هو باتريك جي جاكسون وهو جراح شهير وتوأمه صهر بول دي رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق.

- يعرف عن زوجها أنه يدعمها بقوة كبيرة منذ أن بدأت حياتها المهنية ويصفها دائما بالرائعة.

ترشيح كيتانجي يتزامن مع ترشيح نصرت تشودري أول قاضية فيدرالية من أصول مسلمة

يأتي إعلان بايدن عن ترشيح كيتانجي جاكسون بعد، أن أعلن مؤخرا عن ترشيح السيدة نصرت جاهان تشودري كقاضية في محكمة فيدرالية بولاية نيويورك لتكون بذلك أول امرأة مسلمة تترشح لهذا المنصب.

وتنحدر نصرت تشودري من أصول بنجالية، وستكون بذلك ثاني شخص مسلم يصبح قاض فيدرالي بعد القاضي زاهد قريشي، لكنها الأولى كسيدة مسلمة.