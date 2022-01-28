تحريات حادث الطريق الأوسطي: قائد الميكروباص فقد السيطرة بسبب السرعة

انتهت جهات التحقيق من معاينة موقع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي بمدينة 15 مايو بحلوان، وتم إحالة المحضر للنيابة العامة، التي استمعت إلى أقوال من تسمح حالته من المصابين، الذين تم نقلهم إلى المستشفى فور وقوع الحادث، والذين أمكنهم الإدلاء بأقوالهم حول الحادث، الذي أسفر عن وفاة 3 ضحايا و7 مصابين.

أسماء الضحايا والمصابين في حادث الطريق الأوسطي بحلوان

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من «مسعد. ص. م»، من حلوان، و«أشرف. م. ض»، من بني سويف، و«صالح. ر. ع»، من بني سويف، بالإضافة لإصابة كل من «حسام. م»، 27 سنة، و«عبد الله. ع»، 41 سنة، و«أحمد. ع»، و«حسن. ع»، و«محمود. ك»، 34 سنة، و«إبراهيم. م»، 26 سنة، ومصاب آخر لم يستدل على هويته لدخوله في غيبوبة ولم يكن يحمل بطاقة لتحقيق هويته أو أي إثبات شخصية آخر.

سبب الحادث

وكشفت تحريات المباحث، أن سائق الميكروباص كان يسير بسرعة جنونية على الطريق، وفشل في السيطرة على عجلة القيادة أثناء دخوله إلى أحد المنحنيات، مما تسبب في وقوع الحادث.

تفاصيل البلاغ

وكانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي بمدينة 15 مايو المتجه إلى حلوان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف، وتبين وفاة 3 أشخاص ووجود 7 مصابين، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى، وقام رجال وحدة المرور برفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور وعودتها لطبيعتها، وتجري النيابة العامة استكمال التحقيق في الواقعة والاستماع لأقوال شهود العيان.