إبراهيم الهدهد: الصحابي «عبد الله بن عباس» تنبأ بظهور داعش والإخوان

استضاف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأكد أن البرنامج سيكون له ميلاد جديد، وفيه سيستضيف الكثير من العلماء من مصر والعراق وموريتانيا وإندونيسيا والسودان.

الهدهد يقدم الشكر للدكتور أسامة الأزهري على تلك الاستضافة

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، خلال استضافته ببرنامج «الحق المبين»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، أنه لشرف له أن يساهم ولو بالكلمة لمواجهة الخطر ضد من يشوهون صورة الإسلام، وقدم الشكر للدكتور أسامة الأزهري على تلك الاستضافة.

وأضاف «الهدهد» أنه يجب على كل العلماء العاملين بالمحطات الفضائية أو المواقع الإخبارية أو حتى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المدافعة عن الدين الإسلامي من أي تشوية قامت به الجماعات المتطرفة من قبل، لافتا إلى أن الصحابي عبد الله بن عباس، رضي الله عنه، قد تنبأ بظهور تنظيمات متطرفة كداعش والإخوان والقاعدة عملًا لمبدأ اختلاف الأمة، وذلك عندما قال له سيدنا عمر بن الخطاب: «يا بن عباس هل تختلف هذه الأمة؟، فقال نعم، ليرد عليه بن الخطاب: اسكت كيف تختلف الأمة وكتابها واحد وقبلتها واحدة، زاد سعيد، وكتابها واحد قال: فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين! إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل فيكون لكل قوم فيه رأي فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا قال: فزجره عمر وانتهره عليّ فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه فأرسل إليه وقال: أعد عليّ ما قلته فأعاد عليه فعرف عمر قوله وأعجبه».

وأضاف مستدلا بما ورد أنه سيأتي زمان يتأوله أقوام على غيرهم ويعمدون إلى آيات أنزلت في الكافرين، فيضعوها في المؤمنين فيختلفون فيقتتلون، وهكذا تنتهي المسألة.