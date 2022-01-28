الإعلامية نوليا مصطفى تعلن إصابتها بكورونا: «أكتر واحدة بتستخدم كحول»

أعلنت الإعلامية نوليا مصطفى، عبر حسابها على «فيس بوك»، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت نوليا: «الحمد لله، أكتر واحدة إيديها باظت من الكحول، ولبست كمامات، ولبست اللي قدامها كمامة.. إيجابي كورونا، الحمد لله، دعواتكم».

نوليا مصطفى تقدم «نفسنة» على «القاهرة والناس»

نوليا مصطفى إحدى مذيعات برنامج «نفسنة» على قناة «القاهرة والناس»، بدأت العمل كمذيعة من خلال قناة «ART»، وقدمت برنامج «مكسرات» و«برج الأفلام»، كما قدمت برنامج «سوالفنا الحلوة» على فضائية «دبي»، عام 2004، وعملت في قناة «LBC»، وقدمت برنامج «بنات هوى»، إلى أن انضمت لمقدمات «نفسنة».

وتحرص نوليا مصطفى، بشكل مستمر على التواصل مع جمهورها عبر السوشيال ميديا، وتحرص دائما على الظهور والتفاعل معهم «لايف» أو من خلال نشر عدد من فيديوهات وكواليس تصوير برنامجها.