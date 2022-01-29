دوي انفجارات بالميادين السورية.. وإحباط محاولة تسلل داعش لـ«الطارمية»

دوت انفجارات في مدينة الميادين السورية الخاضعة لسيطرة ميليشيات تابعة لإيران في ريف دير الزور، فيما شهد العراق إحباط قوة من الحشد الشعبي، مساء أمس الجمعة، محاولة لعناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي التسلل لقضاء الطارمية شمالي بغداد.

ودوت انفجارات في مدينة الميادين السورية الخاضعة لسيطرة ميليشيات تابعة لإيران في ريف دير الزور، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره العاصمة البريطانية لندن، أمس الجمعة، إن الانفجارات دوت تزامنا مع تحليق طائرات مجهولة في سماء المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «العربية» الإخبارية.

وصول شاحنتين إلى مخازن سلاح تابعة لـ«حزب الله» بمنطقة آثار الشبلي

وكان المرصد السوري، أكد في وقت سابق، وصول شاحنتين إلى مخازن سلاح تابعة لـ«حزب الله» اللبناني بمنطقة آثار الشبلي بريف دير الزور الشرقي خلال الساعات الماضية.

ونقل المرصد السوري، عن مصادر قولها، إنه جرى تحميل أسلحة وذخائر، منها صواريخ قصيرة المدى وأخرى متوسطة المدى، بالإضافة لسلاح خفيف ومتوسط، عبر الشاحنتين، مشيرا إلى أن الشاحنتين وصلتا إلى ريف دمشق عند الحدود «السورية-اللبنانية»، حيث تم إفراغ حمولتهما بمواقع ومخازن تابعة لـ«حزب الله» اللبناني، مشيرة إلى أن الحزب أشرف على عملية نقل الأسلحة.

وفي سياق متصل، قال «المرصد السوري»، إن عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي هاجموا موقعا لـ القوات السورية ومسلحين موالين له في ريف دير الزور الشرقي، مما أسفر عن وقوع خسائر في صفوفهم، موضحا أن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف دارت بين الجانبين فجراً في قرية سعلو التي تبعد 30 كيلومترا عن مركز مدينة دير الزور، وأسفرت عن خسائر بشرية.

قوة من «الحشد» تحبط محاولة لعناصر من «داعش» الإرهابي التسلل لقضاء الطارمية

وفي العراق، أحبطت قوة من «الحشد الشعبي»، مساء أمس، محاولة لعناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي التسلل لقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، وتكمنت قوة من اللواء 12 في الحشد من رصد محاولة عناصر التنظيم المتطرف باستغلال البساتين الكثيفة للتسلل إلى منطقة تل طاسة التابعة لناحية المشاهدة بقضاء الطارمية، وجرى معالجة تحركهم نحو القطعات الأمنية باستخدام قذائف الهاون.

وأظهر مقطع فيديو، محاولة مجموعة من «داعش» الإرهابي التسلل إلى نقاط اللواء 12 بالحشد في قضاء الطارمية، قبل التصدي التصدي لهم.

ويقدر عدد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، الذين حاولوا التسلل بـ13 عنصرا بينهم انتحارية، حيث اقتربوا بمسافة 700 متر من منطقة تمركز القوات.