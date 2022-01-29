اعرف الحد الأقصى للسرعات على الطرق.. حتى لا تتعرض لغرامة تصل لـ1500 جنيه

حملات مكثفة تطلقها يوميًا الإدارة العامة للمرور بجميع الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، والحد من السرعات التي تعرض صاحبها لتوقيع غرامات مالية، وعليه فهناك حدود للسرعة أقرّتها الجهات السابق ذكرها، وفقا لما أوضحه تطبيق «القاهرة لا تتوقف» الصادر عن وزارة الداخلية.

حد السرعة على الطرق

ووفقا لتطبيق «القاهرة لا تتوقف» تمّ تحديد الحد الأقصى للسرعات على الطرق عن طريق تنفيذ اللافتات التنظيمية والتحذيرية الدالة على حد السرعة على المحاور، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات الانضباطية على الطرق للحد من تجاوز السرعات المقررة التي جاءت على النحو التالي:

- محور جيهان السادات السرعة المقررة 60 كم/ ساعة.

- محور جوزيف تيتو السرعة المقررة 80 كم/ ساعة.

- محور المشير طنطاوي السرعة المقررة 80 كم/ ساعة.

- طريق السويس من الدائري حتى كوبري المشير أبو غزالة السرعة المقررة 100 كم/ ساعة.

- الطرق الواقعة داخل نطاق المدن والسرعة المقررة للطرق الواقعة داخل نطاق المدن السرعة المقررة 60 كم/ ساعة وفقًا للمادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، والتي تنص على مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة على الوجه الآتي:

داخل المدن

1- 40 كيلومتر/ الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

2- 60 كيلو متر/ الساعة لباقي أنواع المركبات.

داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية

40 كيلومتر/ الساعة لباقي أنواع المركبات.

مخالفات السرعات المقررة على الطرق

ووفقًا لقانون المرور الجديد فإن هناك عقوبة توقع على من يتخطى السرعات المقررة على اللافتات الموضوعة على الطرق تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.